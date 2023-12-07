Завершён ремонт моста через реку Средняя в Кольском районе

В Кольском районе благодаря национальному проекту «Безопасные качественные дороги» отремонтировали ещё один мост на автомобильной дороге Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами. Мост через реку Средняя расположен на 28 км и его протяжённость – 59,2 метра.

Трасса, на которой располагается искусственное сооружение, связывает отдаленные населённые пункты Туманный и Териберка с районным центром. По мосту проходит регулярный маршрут общественного транспорта, осуществляется подвоз продуктов и других необходимых вещей. Автодорога востребована не только местными жителями: в последние годы она очень популярна среди туристов.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, этот объект эксплуатируется с 1991 года, а последний ремонт был проведен в 2005 году. За это время появились дефекты, угрожающие безопасному передвижению автотранспорта: выбоины, разрушение асфальтобетонного покрытия и опор.

Работы на объекте были начаты в марте этого года и выполнялись в 6 этапов.

В процессе ремонта были устранены повреждения сопряжения мостового сооружения с насыпью, ремонт пролетных строений и восстановление защитного слоя фундамента, опор и основания. Были отремонтированы водоотводные сооружения. Произведена замена асфальтобетонного покрытия, а также барьерного и перильного ограждения. Выполнено укрепление обочин фрезерованным материалом и засевом трав по плодородному слою. Нанесена горизонтальная разметка.

Фото: https://gov-murman.ru