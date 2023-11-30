Завершён ремонт моста через реку Умболка

В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Мурманской области продолжается ремонт мостовых сооружений. Так, отремонтирован мост через реку Умболка на участке км 16+555 автомобильной дороги Кировск-Коашва.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, мост был построен в 1973 году, его протяженность составляет 39,62 погонных метров. Все ремонтные работы, запланированные в этом году, были завершены подрядчиком. В процессе ремонта специалисты произвели замену элементов крайних опор, ремонт железобетонных стоек и промежуточной опоры. Также выполнено устройство водоотвода на подходах к мосту и с мостового полотна, установлены новые монолитные плиты с устройством щебеночной подушки, отремонтированы балки пролетных строений. Также было уделено внимание устройству деформационных швов, барьерному ограждению мостовой группы, ремонту откосных лестничных сходов.

Мост обеспечивает транспортную связь с населённым пунктом Коашва и с Восточным рудником горно-обогатительного комплекса, ведущего отработку Коашвинского и Ньоркпахкского месторождений.

Фото: https://gov-murman.ru