Завершён ремонт моста через ручей Верес в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Терском районе в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» завершён ремонт моста через ручей Верес на автомобильной дороге Умба – Кандалакша, км 59+087.

Мостовое сооружение протяженностью 22,6 метра было построено в 1978 году. В ходе ремонта выполнен ремонт крайних опор, устройство сопряжения моста и водоотвода на подходах к конструкции. Также специалисты произвели замену балок пролетного строения, мостового полотна, деформационных швов, выравнивающего слоя, барьерного ограждения и перил. Покрытие поверхности моста в ходе реконструкции выполнено гидроизоляционным и защитным материалом.

Склоны по бокам конструкции укреплены объёмной георешеткой с заполнением из щебня и монолитным бетоном с прослойкой из геотекстиля. Покрытие проезжей части на мосту заменено с черного щебня на асфальтобетон. На искусственном сооружении и подходах к нему нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, автодорога Умба – Кандалакша обеспечивает транспортную связь отдаленных населенных пунктов Терского района с районным и областным центрами, а также дает возможность для развития туризма на побережье Кандалакшского залива.

Фото: https://gov-murman.ru