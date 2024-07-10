Завершён ремонт на автодороге Умба – Кандалакша в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Кандалакшском районе опережающими темпами завершены работы по ремонту участков автомобильной дороги общего пользования регионального значения Умба – Кандалакша в рамках реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги». По контракту работы должны были быть завершены в конце октября 2024 года.

На всех участках дороги выполнены работы по замене выравнивающего и верхнего слоёв дорожного покрытия с планировкой обочин и поперечных уклонов, заменено барьерное ограждение, нанесена горизонтальная дорожная разметка краской со светоотражающими элементами.

Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги» данная автомобильная дорога последовательно приводится в нормативное состояние с 2019 года. В предыдущие периоды были выполнены ремонты на выборочных участках общей протяжённостью более 25 км. В прошлом году на 59 км был отремонтирован мост через ручей Верес. В этом году выполнялся ремонт на нескольких участках (0+600 - 4+000, 10+877 - 11+077, 11+167 - 13+727, 49+389 - 51+202), общая протяженность ремонта составила около 8 километров.

Гарантийный срок на ремонт покрытия, в течение которого подрядчик обязан устранить выявленные дефекты, 4 года.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, автодорога Умба – Кандалакша – одна из наиболее протяженных региональных дорог Мурманской области, общая её длина составляет 109 км. Путешествие по Терскому берегу туристы начинают именно из Кандалакши и вдоль Кандалакшского залива, проезжая меняющиеся северные пейзажи, попадают в одно из древнейших сёл Терского берега – Умбу.

Фото: https://gov-murman.ru