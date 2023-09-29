Завершён ремонт на участках автомобильной дороги Кола - Серебрянские ГЭС

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в дорожно-строительные сезоны 2022 – 2023 года проводился ремонт участков автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами (км 33 – км 42, км 45 - км 49, км 50 – км 52, км 53 - км 54, км 54 – км 63).

В апреле 2022 года был заключен государственный контракт на ремонт автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС с подъездами км 33 - км 64 (выборочно).

Выполнены работы по ремонту водопропускных труб, демонтаж сборных бетонных блоков, прочистка отводящих и подводящих русел, укрепление откосов и русла и, соответственно, демонтаж старых слоев покрытия проезжей части и устройство новой дорожной одежды. Завершающий этап работ включал в себя установку барьерного ограждения, дорожных знаков и нанесение горизонтальной дорожной разметки.

Автодорога Кола – Серебрянские ГЭС была создана как временная для обеспечения строительства и функционирования Серебрянской гидроэлектростанции на реке Воронья: по трассе велась доставка стройматериалов и оборудования станции.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, строительство Серебрянской гидроэлектростанции начали в 1967 году и она стала одной из крупнейших в Северо-Западной России. С течением времени дорога Кола - Серебрянские ГЭС стала играть все более важную роль в обеспечении транспортных потребностей гидроэлектростанции и региона в целом. Она стала основным транспортным маршрутом для доставки грузов и пассажиров, а также обеспечения различных нужд гидроэлектростанции. Кроме того, дорога обеспечивает связь жителей поселка Туманный и села Териберка с областным центром.

Сегодня дорога Кола – Серебрянские ГЭС способствует развитию туризма в Мурманской области. По маршруту следования располагаются живописные места, которые привлекают любителей природы и активного отдыха.

Фото: https://gov-murman.ru