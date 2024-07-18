Завершён ремонт Нижне-Ростинского шоссе в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Мурманске завершён ремонт Нижне-Ростинского шоссе (участок от ул. Александра Невского до ул. Нахимова) в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги».

В процессе ремонта подрядная организация обновила 9,9 тысячи квадратных метров проезжей части, укрепила обочины, установила более 575 погонных метров нового бортового камня и отремонтировала порядка 300 погонных метров тротуаров. Также были восстановлены колодцы, с установкой опор из плит и колец, и заменены люки.

Всего в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в этом году запланирован ремонт 27 участков улично-дорожной сети во всех округах Мурманска.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на сегодняшней день активные дорожные работы продолжаются на улицах Подстаницкого, Декабристов, Капитана Орликовой, Папанина, Зои Космодемьянской, Шестой Комсомольской Батареи, улице Челюскинцев (участок от ул. Карла Либкнехта до пр. Портовый), Шмидта (участок от пер. Хибинский до ул. Академика Книповича) и проезде от дома 27 до дома 33 по ул. Достоевского (МАДОУ города Мурманска №123).

Фото: https://gov-murman.ru