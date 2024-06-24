Завершён ремонт объектов нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Росляково

В микрорайоне Росляково Мурманска завершён ремонт дорог в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на улицах Приморская с проездами и Советская (от дома №1 по ул. Заводская до дома №6 по ул. Советской).

На объектах дорожного нацпроекта обновили более 7,2 тысячи квадратных метров дорожной одежды проезжих частей, заменили более 2,6 тысячи метров бортового камня и восстановили колодцы. Отремонтировано порядка 585 погонных метров тротуаров с обустройством пешеходных лесенок для безопасного передвижения.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, всего этим летом в рамках нацпроекта запланировано отремонтировать порядка 15 километров (27 участков) улично-дорожной сети Мурманска. Также благодаря реализации плана «На Севере – жить», инициированного губернатором Мурманской области Андреем Чибисом, обновлению подлежат ещё около 185 тысяч квадратных метров дорог заполярной столицы.

Фото: https://gov-murman.ru