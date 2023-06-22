Завершён ремонт поликлиники Ловозерской центральной районной больницы в Ревде

Он выполнен в рамках нацпроекта «Здравоохранение», региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Мурманской области» и плана «На Севере – жить».

В здании проведена полная замена всех инженерных коммуникаций, полностью обеспечены требования в области доступности, установлены современные системы безопасности. Финансирование составило более 171 млн рублей, из которых около 158 – затраты областного бюджета.

Для оснащения обновленной поликлиники после капремонта за счёт средств областного бюджета в размере 29 млн рублей закуплено необходимое медицинское оборудование и мебель: флюорограф, система эндоскопической визуализации, аппараты УЗИ, видеобронхоскоп, микропроцессорный спирограф, цифровой радиовизиограф, комплексы суточного мониторирования ЭКГ и артериального давления, электрокардиограф.

Как сообщает Министерство здравоохранения Мурманской области, в поликлинике Ревды оказывается первичная врачебная и доврачебная медико-санитарная помощь, специализированная медицинская помощь по профилям: гастроэнтерология, дерматовенерология, хирургия, акушерство и гинекология, оториноларингология, стоматология, психиатрия и наркология, эндокринология, проводится диспансеризация и профилактические медосмотры, лабораторные и диагностические исследования, работает процедурный и прививочный кабинеты.

«Благодаря созданным в поликлинике комфортным, современным условиям более качественную и доступную медицинскую помощь будут получать более 6300 взрослых и юных северян», – отметила первый заместитель министра здравоохранения Мурманской области Екатерина Сулима.

Фото: https://gov-murman.ru