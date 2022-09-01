Завершён ремонт путепровода через железную дорогу на автотрассе Заполярный – Сальмиярви

В рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги» в 2022 году завершены работы по ремонту автомобильного путепровода, построенного в 1985 году через железную дорогу на участке автодороги Заполярный – Сальмиярви, км 4+597.

В ходе ремонта выполнены следующие основные работы: конструкционный ремонт опор ремонтными составами и системами внешнего армирования, замена балок пролётного строения на новые, замена переходных плит, установка новых опорных частей, переустройство мостового полотна, пескоструйная очистка и устройство защиты всех железобетонных поверхностей, замена барьерного ограждения на путепроводе на современное металлическое оцинкованное, сопряжение нового профиля дорожной одежды на путепроводе с дорожной одеждой на подходах.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, в 2023 году также запланированы работы по ремонту искусственных сооружений в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Фото: https://gov-murman.ru