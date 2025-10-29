Завершён ремонт путепровода в Апатитах в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

На объездной автомобильной дороге города Апатиты завершён ремонт путепровода через железную дорогу в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Ремонтные работы начались в 2024 году в рамках реализации федерального проекта «Безопасные качественные дороги» и проводились поэтапно.

Мостовое сооружение было построено в 1982 году, его общая длина составляет 65,78 метра. Путепровод является важным элементом транспортной инфраструктуры региона, обеспечивающий бесперебойное движение автомобильного транспорта над железнодорожными путями, соединяя городские районы и соседствующие муниципалитеты.

Мостовики полностью завершили весь комплекс работ по обновлению объекта: отремонтированы опоры и мостовая конструкция, выполнены работы по устройству гидроизоляции, уложено новое дорожное покрытие, обновлено барьерное ограждение, заменены лестничные сходы и перильные ограждения, установлены очистные сооружения, выполнено устройство новых опоры наружного освещения.

Как отмечает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, благодаря реализации национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Мурманской области активно модернизируется транспортная инфраструктура, способствующая улучшению условий передвижения пассажиров и грузов, повышению уровня безопасности и комфортности поездок населения.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/556105/#&gid=1&pid=4