Завершён ремонт участка автодороги Кола – Серебрянские ГЭС в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни»

В рамках президентского национального проекта «Инфраструктура для жизни» выполнен ремонт автомобильной дороги Кола – Серебрянские ГЭС км 66 – км 82 (выборочно).

Специалисты-дорожники провели комплекс мероприятий. Сначала провели холодное фрезерование и сняли изношенный верхний слой асфальта. Затем основание дорожной одежды обработали гидроизоляционной битумной эмульсией и уложили выравнивающий слой асфальтобетона. После подгрунтовки выравнивающего слоя – верхний слой асфальта.

Особое внимание – обустройству обочин: автогрейдеры выровняли поверхностный слой, чтобы обеспечить правильный сток воды и защитить дорогу от размывов.

На заключительном этапе нанесена горизонтальная разметка с применением краски со светоотражающими материалами, которые делают линии безопасными и заметными в темное время суток и при плохой видимости.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, сейчас автомобильная дорога Кола — Серебрянские ГЭС играет важнейшую роль в транспортном сообщении региона. Благодаря ей обеспечивается постоянный доступ к комплексу Серебрянских ГЭС, гарантирующий своевременную доставку всех необходимых ресурсов и материалов для стабильной работы электростанций. Также дорога связывает посёлок Туманный и село Териберка с административным центром Мурманской области.

