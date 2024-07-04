Завершён ремонт в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на улице Полярный Круг в Мурманске

Опережающими темпами завершены ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на улице Полярный Круг в Мурманске. Окончание работ, согласно контракту, планировались к 31 августа 2024 года, но они завершены досрочно.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, на участке ремонта подрядная организаций отремонтированы более 6,2 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия, выполнено устройство новых тротуаров, отремонтированы железные водоотводные лотки, восстановлены колодцы с заменой люков, обновлено более 600 метров бортового камня.

Осенью родители поведут малышей в детский сад №112 по обновленной улице с безопасными новыми тротуарами.

Фото: https://gov-murman.ru