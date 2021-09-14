Завершён технологический процесс подачи теплоносителя к домам региона, продолжается регулировка гидравлического режима

В рамках вчерашнего оперативного совещания в правительстве важной темой стали обращения северян, поступившие накануне на прямую линию с губернатором Андреем Чибисом. О ситуации с подачей отопления в жилой сектор региона доложил министр энергетики и ЖКХ Алексей Лыженков.

Как сообщил глава ведомства, технологический процесс подачи теплоносителя к домам завершен. Вместе с тем управляющие организации продолжают регулировку гидравлического режима МКД.

По оперативным данным, причиной отсутствия теплоснабжения в ряде домов области являются аварии внешних и внутренних сетях. После устранения порывов ресурсоснабжающие и управляющие организации оперативно восстанавливают подачу теплоносителя.

Отдельно министр прокомментировал сообщения по Североморску: «Несмотря на масштабные работы по капитальному ремонту наружных инженерных сетей по ул. Комсомольская, на сегодняшний день теплоснабжением обеспечен весь жилищный фонд указанного района».

Процесс подключения домов находится на постоянном контроле минэнерго и ЖКХ Мурманской области, Государственной жилищной инспекции региона.

Сообщить об отсутствии отопления северяне могут следующими способами:

1. ЕДДС: https://gzhi.gov-murman.ru/news/415918/;

2. Управляющая или эксплуатирующая организация;

3. «Горячая линия ЖКХ» 8-800-250-78-25;

4. Портал «Наш Север»: https://nashsever51.ru/.