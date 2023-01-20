Завершён второй сезон комплексной экспедиции Северного флота и Русского географического общества «Помни войну»

Исследователи обнаружили или уточнили координаты более 20 кораблей и судов в акваториях Баренцева и Белого морей и провели инструментальную оценку рельефа морского дна.

Как сообщает пресс-служба РГО, в рамках экспедиции состоялись мемориальные мероприятия в честь советских моряков, защищавших Арктику в годы Великой Отечественной войны.

Научно-исследовательская комплексная экспедиция Северного флота и РГО «Помни войну», стартовавшая в 2021 году, направлена на изучение Мирового океана, поиск, обследование и идентификацию затонувших подводных объектов: кораблей, подводных лодок, судов, самолетов. В 2022 году самая масштабная поисковая экспедиция в истории Военно-морского флота России «Помни войну» стала победителем национальной премии «Хрустальный компас» в номинации «Путешествие и экспедиция».

Девять этапов второго экспедиционного сезона охватили акватории Баренцева и Белого морей, в том числе Кольский залив, губу Западная Лица, районы возле Мурманского побережья и архипелага Новая Земля, Горло Белого моря. В исследованиях приняли участие более 370 человек на 11 судах и катерах Северного флота.

Специалисты обнаружили 21 катер, ранее не обозначенный на картах, и уточнили местоположение ещё шести судов. Идентификация объектов поиска производится двумя способами: сопоставлением гидроакустических изображений с известными историческими данными и проведением визуального подводного обследования с помощью водолазного спуска или телеуправляемых подводных аппаратов.

Сенсационной находкой второго сезона стало советское гидрографическое судно «Меридиан», потопленное немецкими эсминцами в августе 1941 года. «Последний день второго полевого сезона запомнился всем участникам экспедиции, когда на глубине около 60 метров было обнаружено в районе острова Большой Лицкий Баренцева моря гидрографическое судно «Меридиан». Оно числилось пропавшим более 70 лет, — отметил Алексей Корнис. — Мы начали его активный поиск ещё в прошлом сезоне, опираясь не на сведения из мемуаров, а на советские и немецкие архивные документы. Как оказалось, место гибели «Меридиана» находится возле Лицких островов, что значительно южнее острова Харлов, как это считалось ранее».

Рыболовные сети часто цепляются за фрагменты судов на дне, что становится причиной потери или повреждения тралов. Установление местонахождения погибших судов, а также выявление «судов-фантомов» — затонувших судов, показанных на картах, но фактически там не находящихся, — позволит расширить площадь акваторий, доступных для ведения безопасной морской промысловой деятельности. В ходе второго сезона гидрографы выявили и сняли с карт восемь «судов-фантомов».

Важное направление экспедиции — исследование рельефа морского дна Мирового океана для корректуры существующих и издания новых навигационных карт. Объём съёмки рельефа дна способом площадного обследования, выполненной гидрографами, превысил 2,5 тысячи кв. км, а инструментальной оценки рельефа дна — 18 тысяч км.

В третьем сезоне океанографические исследования акватории Баренцева, Карского и Белого морей будут продолжены, в том числе предполагается провести поиск транспорта «Кентукки», а также транспортов конвоя PQ-17. В планах и работы по созданию виртуального музея памяти, первыми объектами в котором будут гидрографическое судно «Меридиан» и спасательное судно «Шквал».

Научно-исследовательская комплексная экспедиция Северного флота и Русского географического общества «Помни войну» занимается поиском исторических артефактов времен Великой Отечественной войны и более раннего периода в Арктике. За два прошедших года исследователи обнаружили и уточнили координаты более 70 кораблей и судов в акваториях Баренцева, Белого и Карского морей. Кроме того, проводится работа по уточнению навигационных морских карт и рельефа морского дна. Проект реализуется при финансовой поддержке гранта РГО.

Фото: https://www.rgo.ru/ru/ekspedicii/pomni-voynu