Завершён зональный этап соревнований по волейболу на Кубке губернатора Мурманской области

В Апатитах состоялись заключительные соревнования по волейболу в рамках зонального этапа Кубка губернатора Мурманской области среди школьных спортивных клубов. Последние участники финального раунда определились в зоне «Центр».

По итогам соревнований победителем зонального этапа стали «хозяйки» турнира – учащиеся средней общеобразовательной школы №4 из Апатитов. «Серебро» досталось сборной средней общеобразовательной школы №21 из Оленегорска. Третью строчку заняли кировские волейболистки из средней общеобразовательной школы №7.

Среди юношей первенствовала команда из Апатитов, представляющая среднюю образовательную школу №10. Второе место заняли учащиеся средней общеобразовательной школы №1 из Мончегорска, а на третьей позиции оказались представители средней общеобразовательной школы №4 из Оленегорска. Финальный этап соревнований по волейболу в рамках Кубка губернатора Мурманской области пройдёт 3-4 декабря в мурманском легкоатлетическом манеже.

Как отмечает Министерство спорта Мурманской области, мероприятие проходит в три этапа: муниципальный, зональный и финальный. Кроме волейбола юные северяне состязаются в баскетболе, компьютерном спорте и сдаче нормативов ВФСК «ГТО». Масштабное физкультурное мероприятие стартовало по поручению главы региона с целью активизации работы школьных спортивных клубов и организации для них соревновательного момента, в рамках реализации регионального стратегического плана «На Севере – жить».

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/