Завершена масштабная реконструкция второго этажа в здании большой механизации Мурманского морского торгового порта

Ремонтные работы проводились по программе повышения производительности труда, которая реализуется на предприятии.

Цель программы - увеличение производственных показателей, улучшение условий труда и сокращение простоев. Помещение предназначено для отдыха сотрудников в обеденное время. Одновременно там могут находиться 40 человек. Новые комфортные условия труда уже успели оценить докеры-механизаторы первого грузового района.

Начальник первого грузового района Наталья Коробкина: «Для достижения производственных показателей немаловажно создание условий не только для работы, но и для отдыха сотрудников. Над этим мы сейчас активно работаем. Хочется отметить, что помимо укрупнённой комплексной бригады №1 и №30 в новые помещения в ближайшее время переедет и бригада №29».

Также в планах АО «ММТП» изменить в будущем место выдачи техники. Это позволит сократить лишние перемещения и ожидание докеров при получении техники.

Фото: https://vk.com/murport51?z=photo-149919532_457257620%2Fwall-149919532_4314