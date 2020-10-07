Завершена программа оснащения Кольской АЭС системой аварийных контрольно-измерительных проборов

Кольская АЭС, работающая в суровых климатических условиях заполярья и обеспечивающая электроэнергией около 60% потребителей в Мурманской области и на севере Карелии, стала одной из первых российских атомных станций, внедривших систему аварийных контрольно-измерительных проборов (АКИП) на всех четырех действующих энергоблоках.

Финальная партия специальных датчиков, рассчитанных на работу в условиях запроектных аварий, введена в эксплуатацию на энергоблоке №2 Кольской атомной станции в ходе завершившегося планово-предупредительного ремонта.

«Уникальные технические характеристики системы аварийных контрольно-измерительных проборов позволяют получать достоверные данные о состоянии технологического оборудования в самых экстремальных условиях, когда обычные приборы могут выйти из строя. К примеру, датчики термоконтроля активной зоны реактора способны не менее трёх суток передавать результаты измерений даже при температуре 1400 градусов, что почти в 3 раза превышает норму. Кроме того, датчики АКИП дополнительно подключены к источникам бесперебойного питания и сохраняют работоспособность при потере штатного энергоснабжения», - рассказал главный инженер Кольской АЭС Владимир Матвеев.

Система АКИП для Кольской АЭС была разработана специалистами НИЦ «Курчатовский институт» в рамках масштабной программы постфукусимских мероприятий, призванных повысить устойчивость отечественных АЭС к экстремальным внешним воздействиям природного и техногенного характера. Энергоблоки Кольской АЭС поэтапно оснащались системами АКИП начиная с 2019 года.