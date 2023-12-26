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Мурманская область. Арктика (16+)26.12.23 17:30

Завершена регистрация на конкурс «Это у нас семейное»: его участниками стали более 100 тысяч семейных команд

Завершилась регистрация на участие в самом народном проекте президентской платформы «Россия – страна возможностей». Семейный проект стартовал в преддверии Года семьи. О его запуске 1 сентября объявил Президент России, председатель Наблюдательного совета АНО «Россия – страна возможностей» Владимир Путин.

«За три с половиной месяца конкурс «Это у нас семейное» объединил свыше ста тысяч семейных команд от Калининграда до Владивостока: вместе они выполняют интересные задания, делают добрые дела, лучше узнают друг друга. Мы получили заявки на участие в конкурсе из всех регионов России. Дистанционный этап продлится до января, а весной и летом состоятся окружные полуфиналы и финал конкурса. Символично, что они пройдут уже в новом году, объявленном Президентом России Годом семьи», – отметил генеральный директор АНО «Россия – страна возможностей», ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров.

До 15 января 2024 года продолжится дистанционный этап конкурса. В семейном аккаунте на сайте этосемейное.рф участникам доступны для выполнения задания разного уровня сложности на самые разнообразные темы: «Домашний уют», «Готовим вместе», «Званый ужин», «Добро и благодарность», «Песня трех поколений», «Праздник для мамы», «Веселые старты», «Семейный альбом», «Изобретатели», «Мультсемья», «Новый год», «Первая помощь».

В Наблюдательный совет конкурса входят государственные и общественные деятели, предприниматели, известные деятели в сфере науки, культуры, спорта и являющие собой пример сохранения семейных ценностей и традиций. Они подготовили подарки для участников конкурса, которые наиболее успешно справятся с заданиями дистанционного этапа: концерт с участием известного саксофониста, народного артиста Российской Федерации Игоря Бутмана, возможность посетить студию звукозаписи Black Star и выпустить свою песню на музыкальных площадках предоставил от продюсера, генерального директора и соучредителя лейбла Black Star Inc. Павла Курьянова, фортепианный эксклюзивный урок-концерт от певца, продюсера, актера театра и кино, народного артиста РФ Дмитрия Маликова.

Свои призы для участников подготовили партнёры конкурса. Те семейные команды, которые успешно справятся с выполнением задания «Мультсемья», разработанным киностудией «Союзмультфильм», получат возможность посетить развлекательно-развивающий центр «Союзмультпарк» в Москве и Казани. А участники, которые покажут лучшие результаты при выполнении задания «Изобретатели», получат специальные призы от Госкорпорации «Росатом» – запоминающиеся экскурсии на Ленинградскую атомную станцию или посещение атомного ледокола в городе Мурманск.

По итогам всего дистанционного этапа весной следующего года определятся семейные команды, которые примут участие в окружных полуфиналах. А летом 2024 года состоится финал первого сезона конкурса «Это у нас семейное», где семьи посоревнуются за главные призы конкурса «Это у нас семейное». 30 семей-победителей станут обладателями сертификатов на 5 миллионов рублей на улучшение жилищных условий, а 300 семей-финалистов конкурса отправятся в большие семейные путешествия.

Организатор конкурса «Это у нас семейное» – автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей». Соорганизаторами конкурса выступают Росмолодёжь и «Движение Первых». Конкурс проводится при участии Министерства просвещения РФ, Министерства труда и социальной защиты РФ.

Как сообщает Министерство труда и социального развития Мурманской области, автономная некоммерческая организация «Россия – страна возможностей» была создана по инициативе Президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы – создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого.

За 5 лет работы платформы участниками её 26 проектов стали 20 миллионов человек из всех регионов России и 150 стран мира, а партнерами – более 1500 компаний, вузов, государственных и общественных организаций.

АНО «Россия – страна возможностей» развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс «Это у нас семейное», проект «Профразвитие», проект «Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс», проект «Программа развития «Другое дело» и другие.

 

Фото: https://gov-murman.ru

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