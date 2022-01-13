Завершена реконструкция гидроагрегата на Янискоски ГЭС

Завершена реконструкция гидроагрегата №1 Янискоски ГЭС в Мурманской области. Техническое перевооружение гидроагрегата началось с замены трансформатора и реконструкции устройств релейной защиты и автоматики. Проведенные мероприятия позволили повысить технические характеристики силового оборудования.

Далее в ходе реконструкции выполнен капитальный ремонт гидроагрегата, в том числе заменена обмотка статора, обновлено оборудование маслонапорной установки, установлены современные системы автоматического управления и контроля биения вала гидрогенератора. Также специалисты заменили существовавшую электромашинную систему возбуждения на статическую, отвечающую актуальным требования быстродействия.

Как отмечает главный инженер филиала «Кольский» ПАО «ТГК-1» Олег Тяпинов, комплексное обновление оборудования повысит надежность энергоснабжения потребителей и упростит обслуживание.

Как сообщает региональное Министерство энергетики и ЖКХ, Янискоски ГЭС входит в состав Каскада Пазских ГЭС ПАО «ТГК-1». Станция принята в эксплуатацию 26 декабря 1950 года. На ГЭС установлены два гидроагрегата суммарной мощностью 30,2 МВт.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/434843/#&gid=1&pid=1