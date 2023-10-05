Завершена реконструкция моста через реку Кети в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги»

В Мурманской области на 14 км региональной автомобильной дороги «Автоподъезд к населенному пункту Зареченск» завершена реконструкция искусственного сооружения через реку Кети по национальному проекту «Безопасные качественные дороги».

В ходе реконструкции, начавшейся в 2022 году, было полностью демонтировано старое мостовое сооружение. Мостовики выполнили разборку опор, пролетных строений и барьерного ограждения. Силами подрядной организации был возведён временный мост для обеспечения непрерывного проезда.

За два года мостовики возвели новую металлическую конструкцию, установили барьерные и перильные ограждения, укрепили откосы и русла из габионных конструкций по слою геотекстиля.

На искусственном сооружении и подходах к нему уложен новый асфальт, нанесена разметка и установлены дорожные знаки.

Сегодня это абсолютно новое искусственное сооружение, соответствующее всем современным требованиям грузоподъемности, в виде арочной металлической гофрированной конструкции.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, автоподъезд к Зареченску – единственная дорога, по которой жители и гости Мурманской области могут добраться до населенных пунктов Зареченск и Ковдозеро в Кандалакшском районе. Эти края способны заворожить прекрасными видами на озеро Толванд, куда впадает река Кети.

Кроме того, дорога, на которой расположен новый мост, обеспечивает транспортную потребность Иовской гидроэлектростанции, расположенной вблизи Зареченска.

Фото: https://gov-murman.ru