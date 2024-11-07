Завершена реконструкция мостового перехода через реку Большая Печенга

Завершены работы по реконструкции мостового перехода через реку Большая Печенга в рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Работы по реконструкции моста на 32 км автомобильной дороги Никель – Приречный – а/д «Лотта» начались в мае 2023 года и выполнялись в четыре этапа. За период строительно-монтажных работ мостовики выполнили устройство конструкции моста, в том числе сооружение опор и монтаж железобетонных балок пролётного строения.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, подрядчик произвёл устройство дорожной одежды, железобетонных лестничных сходов с монтажом перильных ограждений, организацию водоотвода (устройство локальных очистных сооружений), устройство участков сопряжения и барьерного ограждения, общей протяжённостью 617 метров. Было выполнено укрепление кюветов и откосов и устройство берм под дорожные знаки.

Также рабочие нанесли дорожную разметку, установили дорожные знаки и сигнальные пластиковые столбики.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/