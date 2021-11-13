Завершена укладка асфальта на региональной дороге Пиренга – Ковдор в Мурманской области

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» на 2022 год выполнены работы по ремонту автомобильной дороги общего пользования регионального значения Мурманской области Пиренга – Ковдор.

Подрядной организацией ООО «Кольское дорожное управление» в рамках исполнения государственного контракта опережающими темпами проведены работы по укладке 77 тысяч квадратных метров асфальтобетонного покрытия.

С 2021 года при ремонте региональных автомобильных дорог впервые применяется высокопрочная асфальтобетонная смесь типа А 16 ВН: он наиболее практичен и имеет высокую стойкость к воздействию внешних факторов.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, автомобильная дорога регионального значения Пиренга – Ковдор является основной дорогой района, обеспечивающей хозяйственные перевозки, движение пассажирского транспорта и транспортировку строительных материалов для нужд населенных пунктов и промышленных объектов Ковдорского горно-обогатительного комбината и связующим звеном населенных пунктов Ковдорского района с железнодорожной веткой Пинозеро – Ковдор. Среднесуточная интенсивность движения по автодороге составляет 2600 автомобилей в сутки.