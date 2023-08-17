Завершена установка ОГТ первой линии «Арктик СПГ 2» на Гыдане

ПAO «НОВАТЭК» сообщает о завершении установки на подготовленное морское основание в акватории терминала «Утренний» на Гыдане линии сжижения газа на основании гравитационного типа – первой очереди крупнотоннажного завода СПГ «Арктик СПГ 2». Начинается подключение технологической линии к береговым объектам добычи газа для завершения пуско-наладки и запуска производства СПГ.

Технологическая линия мощностью 6,6 млн тонн СПГ в год была отбуксирована морем из Центра строительства крупнотоннажных морских сооружений (ЦСКМС) в Мурманской области на полуостров Гыдан и установлена на подготовленное морское основание в прибрежной зоне.

Как сообщает vk.com/novatek_ru, уникальная морская операция по буксировке платформы была завершена всего за 22 дня. Платформа имеет вес 640 тысяч тонн и является самым тяжёлым перемещаемым объектом в истории мировой СПГ-отрасли, её длина составляет 330 метров, ширина – 152 метра и высота – 90 метров.

Линия состоит из бетонного основания гравитационного типа с резервуарами хранения СПГ и газового конденсата, на которое смонтированы модули верхних строений с технологическим оборудованием для производства и отгрузки СПГ и стабильного газового конденсата.

«Мы завершили важный этап реализации проекта «Арктик СПГ 2» – морскую буксировку полностью собранной на ЦСКМС технологической линии СПГ и её установку в терминале «Утренний», – отметил председатель правления «НОВАТЭКа» Леонид Михельсон. – Применяемая нами инновационная концепция строительства на основаниях гравитационного типа позволяет обеспечить быстрый ввод новых мощностей по сжижению газа и снизить капитальные затраты. Уникальным преимуществом нашей производственной базы ЦСКМС в Мурманской области является возможность серийно производить линии сжижения: мы сейчас находимся на продвинутой стадии строительства второй линии проекта «Арктик СПГ 2» и начинаем работы по бетонному основанию уже третьей линии».

Фото: https://vk.com/novatek_ru?z=photo-90432668_457241779%2Falbum-90432668_00%2Frev