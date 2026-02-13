Заместитель губернатора Мурманской области – министр развития Арктики и экономики Мурманской области Светлана Панфилова приняла участие в открытии новой технологической установки на Кольской ГМК в Мончегорске. Данная экологическая инициатива компании направлена на снижение воздействия производства на окружающую среду.

Производство оснастили трехслойным контактным аппаратом, современными газовыми нагнетателями, башнями очистки и фильтрами. Оборудование рассчитано на ближайшие десять лет стабильной работы с минимальными затратами на ремонт. Специалисты КГМК завершили строительство и приступили к комплексным пусконаладочным работам. Инвестиции в проект составили 8,6 млрд.

Вице-губернатор отметила важность экологической инициативы и вручила благодарственные письма главы региона сотрудникам компании, задействованным при реализации проекта.

«Реализация таких проектов демонстрирует ответственное отношение компании к территории присутствия, их готовность не только работать на достижение производственных показателей, но и думать о будущем Кольского Заполярья», – сказала Светлана Панфилова.

Завершение строительства четвёртой нитки сернокислотного отделения стало логичным продолжением масштабных экологических преобразований в Кольской ГМК. Напомним, в 2025 году на той же площадке в Мончегорске запустили обновленную систему газоочистки, которая дополнительно сокращает выбросы диоксида серы на 1000 тонн ежегодно.

«Реализация этого проекта в тандеме с обновлением системы газоочистки даёт существенный эффект для повышения экологической безопасности региона. Благодаря последовательной реализации подобных инициатив с 2015 года нам удалось добиться сокращения выбросов диоксида серы более чем на 85%, а продолжающаяся модернизация производственных мощностей поддерживает эту положительную динамику», – подчеркнул генеральный директор Кольской ГМК Роман Шаркий.

Вместе с заместителем губернатора производственную площадку в Мончегорске посетил участник программы «Герои Севера» Андрей Буткевич. Северянин проходит стажировку в министерстве развития Арктики и экономики Мурманской области, в 2023 году был награждён Орденом Мужества.

«Кольская ГМК – пример того, как промышленность может быть высокотехнологичной и экологичной одновременно. Такие проекты меняют представление о современном производстве на Севере – все сделано для людей», – отметил Андрей Буткевич.

Фото (Дмитрий ИВАННИКОВ, пресс-служба Кольской ГМК): https://gov-murman.ru/info/news/562256/#&gid=1&pid=5