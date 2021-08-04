Завершено асфальтирование дороги Мишуково-Снежногорск в рамках дорожного нацпроекта

Министр транспорта и дорожного хозяйства региона Артём Гришин проверил ход работ по ремонту дороги Мишуково – Снежногорск в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». На этой трассе подрядная организация ООО «Управляющая компания «Мурманское дорожное управление» завершила укладку асфальта. Были заменены 2 участка поврежденного дорожного покрытия общей протяженностью 5 км.

В работе выездного мониторинга приняли участие первый заместитель председателя Мурманской областной Думы Владимир Мищенко и первый заместитель начальника Мурманскавтодора Андрей Шварцкоп.

Представители «Мурманскавтодора» провели отбор проб для лабораторного исследования качества нового дорожного покрытия. На соответствие нормативным требованиям асфальтовые керны будут проверять около 3 дней. В случае, если выявится недостаток качества, подрядчик обязан будет за свой счёт исправить работу, в противном случае оплата произведена не будет.

Участники выезда отметили, что качество работ – это основное требование, предъявляемое к подрядчику. Важно обеспечить жителям области возможность безопасного передвижения по дорогам, что невозможно без планомерной замены старого дорожного покрытия.

Как сообщает региональное Министерство транспорта и дорожного хозяйства, на сегодня в Мурманской области в рамках дорожного нацпроекта уже окончена укладка асфальта на региональных трассах Пиренга – Ковдор, здесь появилось около 20 км нового асфальта, а также Снежногорск – Гаджиево, где подрядчикам осталось выполнить устройство обочин и съездов, а также исправить выявленные недочеты.

Продолжается ремонт дорог региональной собственности Умба – Кандалакша и Кола-Верхнетуломский – КПП «Лотта». Кроме того, с опережением графиков стартовали ремонтные работы на автодороге Оленегорск-Ловозеро, которая входит в план дорожного нацпроекта 2022 года.