Завершено благоустройство территории у будущего культурно-досугового центра в Минькино

В Минькино в рамках национального проекта «Культура» продолжается строительство культурно-досугового центра. Ход работ на объекте проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков. В рабочей поезде приняли участие и депутаты регионального парламента Лариса Круглова и Анна Гришко, а также глава Кольского района Андрей Малхасян.

— Центр готов на 75 процентов, – отметила Лариса Круглова. – Через 2 недели появится крыша, и подрядчик приступит к внутренним работам. Оборудование для центра уже закуплено и находится на хранении. Мы увидели, что территория благоустроена и приведена в порядок. Планируется, что в этом году культурно-досуговый центр откроет свои двери для жителей Минькино.