Завершено благоустройство территории у будущего культурно-досугового центра в Минькино
В Минькино в рамках национального проекта «Культура» продолжается строительство культурно-досугового центра. Ход работ на объекте проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков. В рабочей поезде приняли участие и депутаты регионального парламента Лариса Круглова и Анна Гришко, а также глава Кольского района Андрей Малхасян.
— Центр готов на 75 процентов, – отметила Лариса Круглова. – Через 2 недели появится крыша, и подрядчик приступит к внутренним работам. Оборудование для центра уже закуплено и находится на хранении. Мы увидели, что территория благоустроена и приведена в порядок. Планируется, что в этом году культурно-досуговый центр откроет свои двери для жителей Минькино.
Появление подобного центра культуры и досуга напрямую скажется на качестве жизни маленького населенного пункта, уверены депутаты.
— Здесь жители всех возрастов смогут приобщиться к прекрасному, провести с пользой время, найти себе занятие по душе, - отметила Анна Гришко. – Это особенно важно для формирования гармоничных личностей подрастающего поколения. Совместная работа правительства Мурманской области, областной Думы, муниципалитетов по реализации национального проекта «Культура» приносит очевидные результаты – делает жизнь в нашем северном регионе комфортней.
«Темпы строительства такого значимого для жителей села Минькино здания культутрно-досугового центра хорошие. Несмотря на то, что балки плит перекрытия пришли с Урала всего две недели назад, их уже уложили. Кроме того, подрядчик успел до снега завершить благоустройство прилегающей территории: отлиты все фундаменты под ограждение и опоры освещения, установлены сам забор и опоры освещения, выполнено асфальтирование и озеленение, а также установлены малые архитектурные формы», – отметил Алексей Грачиков.
Как сообщает региональное Министерство строительства, сейчас подрядчик активно ведёт работы по оштукатуриванию фасада с применением тепляков, монтирует кровельное покрытие, проводит внутренние электрические сети и вентиляцию. Все работы по возведению культурно-досугового центра должны быть завершены в декабре.