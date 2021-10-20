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Мурманская область. Арктика (16+)20.10.21 09:00

Завершено благоустройство территории у будущего культурно-досугового центра в Минькино

В Минькино в рамках национального проекта «Культура» продолжается строительство культурно-досугового центра. Ход работ на объекте проверил и.о. министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков. В рабочей поезде приняли участие и депутаты регионального парламента Лариса Круглова и Анна Гришко, а также глава Кольского района Андрей Малхасян.

— Центр готов на 75 процентов, – отметила Лариса Круглова. – Через 2 недели появится крыша, и подрядчик приступит к внутренним работам. Оборудование для центра уже закуплено и находится на хранении. Мы увидели, что территория благоустроена и приведена в порядок. Планируется, что в этом году культурно-досуговый центр откроет свои двери для жителей Минькино.

Появление подобного центра культуры и досуга напрямую скажется на качестве жизни маленького населенного пункта, уверены депутаты.

— Здесь жители всех возрастов смогут приобщиться к прекрасному, провести с пользой время, найти себе занятие по душе, - отметила Анна Гришко. – Это особенно важно для формирования гармоничных личностей подрастающего поколения. Совместная работа правительства Мурманской области, областной Думы, муниципалитетов по реализации национального проекта «Культура» приносит очевидные результаты – делает жизнь в нашем северном регионе комфортней.

«Темпы строительства такого значимого для жителей села Минькино здания культутрно-досугового центра хорошие. Несмотря на то, что балки плит перекрытия пришли с Урала всего две недели назад, их уже уложили. Кроме того, подрядчик успел до снега завершить благоустройство прилегающей территории: отлиты все фундаменты под ограждение и опоры освещения, установлены сам забор и опоры освещения, выполнено асфальтирование и озеленение, а также установлены малые архитектурные формы», – отметил Алексей Грачиков.

Как сообщает региональное Министерство строительства, сейчас подрядчик активно ведёт работы по оштукатуриванию фасада с применением тепляков, монтирует кровельное покрытие, проводит внутренние электрические сети и вентиляцию. Все работы по возведению культурно-досугового центра должны быть завершены в декабре.

 

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