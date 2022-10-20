Завершено обновление музея Есенина в областной детско-юношеской библиотеке

Напомним, музей Есенина был создан в средней школе №3 посёлка Росляково-1 Мурманской области. В 1985 году экспозиция, созданная учителем русского языка и литературы В.Е. Кузнецовой и её учениками, получила статус общественного музея, а в 1996 году собрание было передано Мурманской областной детско-юношеской библиотеке.

В 2021 году музей Есенина отпраздновал свой 50-летний юбилей и получил возможность обновиться. После ремонта и реэкспозиции гостей музея ждёт новая, красочно оформленная выставка «Есенин и Беломорье», которая рассказывает о пребывании поэта на Севере в 1917 году.

Открытие обновленного выставочного пространства состоится 24 октября в 14.30 в холле цокольного этажа библиотеки.

Гостей ждут экспонаты из фондов музея, викторины и мастер-классы, выступление фольклорного ансамбля и чтение стихотворений.

Фото: https://vk.com/murmanculture?z=photo-139605315_457263285%2Falbum-139605315_00%2Frev