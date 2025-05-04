Завершено расследование несчастного случая, произошедшего в ООО «РБЕ Северо-Запад»

Комиссией с участием государственного инспектора завершено расследование несчастного случая, произошедшего в феврале с уборщиком помещений ООО «РБЕ Северо-Запад».

Находясь на рабочем месте, женщина почувствовала себя плохо и, потеряв сознание, упала на пол. Прибывшие на место происшествия медработники скорой медицинской помощи осмотрели пострадавшую и доставили в медицинское учреждение. Находясь в реанимации, пострадавшая скончалась через два дня после происшествия.

Комиссией было установлено, что смерть пострадавшей наступила в результате травм головы, полученных при падании.

- По итогам расследования, данный несчастный случай квалифицирован как связанный с производством, - сообщил руководитель Гострудинспекции в Мурманской области Юрий Дмитриев.