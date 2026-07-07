Завершено расследование несчастного случая в локомотивном депо «Кандалакша»

Комиссией с участием государственного инспектора труда завершено расследование несчастного случая, произошедшего в прошлом месяце с работником сервисного локомотивного депо «Кандалакша» (ООО «ЛокоТех-Сервис»).

Как сообщает vk.com/git51, трагедия произошла после завершения работ по установке трансформатора и навесного оборудования в кузов локомотива. Слесарь-электрик вышел на крышу состава и упал между кузовом локомотива и эстакадой повышенного осмотра. Высота падения составила около 5 метров. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

По итогам работы комиссии несчастный случай признан связанным с производством.

В ходе расследования комиссия установила комплекс причин, приведших к травмированию работника:

1. Нарушение трудовой дисциплины самим пострадавшим. Работник допустил грубые нарушения требований безопасности: выход на крышу локомотива без соответствующего обучения и допуска; неприменение средств индивидуальной защиты; нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

2. Неудовлетворительная организация производства работ со стороны работодателя. Руководство подразделения не обеспечило должный контроль за ходом выполнения работ, а именно: отсутствовал контроль за наличием и правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты; не вёлся надлежащий контроль за соблюдением трудовой дисциплины.

3. Недостатки в системе управления рисками.

Комиссией также установлено, что мероприятия по управлению профессиональными рисками в организации разработаны не в полном объёме, что также повлияло на возможность происшествия несчастного случая.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

«Гострудинспекция в Мурманской области напоминает работа на высоте относится к категории особо опасных видов деятельности, - отмечает руководитель надзорного ведомства Ю.П. Дмитриева. - Соблюдение правил безопасности и контроль за состоянием и поведением работников - прямая обязанность работодателя, пренебрежение которой ставит под угрозу жизнь и здоровье людей».

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242980%2F30fcc523d5f09ccd02