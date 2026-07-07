Стартовал второй этап программы «Туризм для своих»12 июля в Мурманске состоится «Рыбный переполох»
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51Вакансии
Мурманская область. Арктика (16+)07.07.26 14:30

Завершено расследование несчастного случая в локомотивном депо «Кандалакша»

Комиссией с участием государственного инспектора труда завершено расследование несчастного случая, произошедшего в прошлом месяце с работником сервисного локомотивного депо «Кандалакша» (ООО «ЛокоТех-Сервис»).

Как сообщает vk.com/git51, трагедия произошла после завершения работ по установке трансформатора и навесного оборудования в кузов локомотива. Слесарь-электрик вышел на крышу состава и упал между кузовом локомотива и эстакадой повышенного осмотра. Высота падения составила около 5 метров. Пострадавший получил тяжёлые травмы.

По итогам работы комиссии несчастный случай признан связанным с производством.

В ходе расследования комиссия установила комплекс причин, приведших к травмированию работника:

1. Нарушение трудовой дисциплины самим пострадавшим. Работник допустил грубые нарушения требований безопасности: выход на крышу локомотива без соответствующего обучения и допуска; неприменение средств индивидуальной защиты; нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

2. Неудовлетворительная организация производства работ со стороны работодателя. Руководство подразделения не обеспечило должный контроль за ходом выполнения работ, а именно: отсутствовал контроль за наличием и правильностью применения работниками средств индивидуальной защиты; не вёлся надлежащий контроль за соблюдением трудовой дисциплины.

3. Недостатки в системе управления рисками.

Комиссией также установлено, что мероприятия по управлению профессиональными рисками в организации разработаны не в полном объёме, что также повлияло на возможность происшествия несчастного случая.

В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных к административной ответственности.

«Гострудинспекция в Мурманской области напоминает работа на высоте относится к категории особо опасных видов деятельности, - отмечает руководитель надзорного ведомства Ю.П. Дмитриева. - Соблюдение правил безопасности и контроль за состоянием и поведением работников - прямая обязанность работодателя, пренебрежение которой ставит под угрозу жизнь и здоровье людей».

 

 

Фото: https://vk.com/git51?z=photo-219140931_457242980%2F30fcc523d5f09ccd02

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Среднее профессиональное образование вытесняет высшее: доля кандидатов без вузовского диплома среди «белых воротничков» выросла на 14% за два года
-Фоторепортаж (6+)ИСТОРИЯ ПОДВИГАФестиваль «Imandra Viking Fest 2023»: на два дня Мончегорск погрузился в средневековье«Табуретка», на которой невозможно долго усидеть
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"Мурманская областная Дума: АНДРЕЙ ЧИБИС ПРЕДСТАВИЛ ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРАВИТЕЛЬСТВА ЗА 2025 ГОДМурманская областная Дума: БЮДЖЕТ НА 2026 ГОД И ПЛАНОВЫЙ 2-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ПРОШЁЛ ПЕРВОЕ ЧТЕНИЕМурманская областная Дума: ДЕНЬ СУДОРЕМОНТНИКА - НОВОМУ ПРАЗДНИКУ БЫТЬ!
-

Последние комментарии

68Kатерина
29.06.26 12:32
Удивляюсь, почему даже во время СВО, когда большинству россиян уже полностью понятно , кто для нас враг, мы упорно продолжаем применять англицизмы? Ведь совсем легко английское словечко "питчинг" за
Комментарий к новости:12 проектов северян победили в первом питчинге инвестиционных стартапов Мурманской области
PetrovihGV
29.06.26 11:22
Не хочу никого обидеть, но состав правительства Мурманской области формируется с нарушением гендерного принципа, как мне кажется, или умные мужики все на СВО?!
Комментарий к новости:В коридорах власти: пост министра информационной политики Мурманской области займёт Ирина Бринькова
Д.О Вернер
28.06.26 14:32
Прошу вернуться к этой теме через 6 месяцев и сообщить: из 64 выпускников сколько и куда поступили. Да, и поправьте, в НВМУ не курсанты, а нахимовцы...
Комментарий к новости:В Мурманске прошла торжественная церемония пятого выпуска филиала Нахимовского военно-морского училища
-Правовая консультация (18+)Комментарии юриста hh.ru: сколько времени можно тратить на перекуры и грозит ли за это наказание?
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
29301234567891011121314151617181920212223242526272829303112
-Скоро в эфире15:25«Легенды русского балета». Документальный фильм, 2 сезон (16+)16:20«Жар-Птица». Художественный фильм (16+)18:00Мультфильмы (0+/6+)
-PRO Деньги (16+)Молодёжь чаще копит на жильё и путешествия, те, кто старше, — на будущее детей и жизнь на пенсии, но в приоритете у всех — финансовая подушка-PRO Валюту (16+)Доллар США укрепляется к евро и фунту, дешевеет к иене-PRO Энергетику (18+)С головного узла «Нива ГЭС-1» проведут холостой сброс воды с Имандровского водохранилища-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения коммунальных услуг в Мурманске на 7 июля-PRO Нефть и газ (18+)Компания «НОВАТЭК» наладила перегрузку СПГ в двух точках Мурманской области-PRO Законы (18+)Законы, вступающие в силу в июле
-

Наш регион-51

© 2009 - 2026
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Для улучшения работы сайта и его взаимодействия с пользователями используются файлы cookie и сервис веб-аналитики Яндекс.Метрика.

Продолжая работу с сайтом, Вы соглашаетесь с Политикой конфиденциальности и даете разрешение на использование cookie-файлов и на обработку данных сервисом Яндекс.Метрика.
Вы всегда можете отключить файлы cookie в настройках Вашего браузера.

Принять