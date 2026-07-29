Завершено расследование несчастного случая в строительной организации

Государственная инспекция труда в Мурманской области завершила расследование несчастного случая с работником ООО СК «Вертекс», произошедшего в прошлом месяце. Основанием для данного расследования госинспектором труда послужило несвоевременное направление работодателем извещения о происшествии.

Пострадавший - монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, работающий вахтовым методом - в результате ухудшения самочувствия был госпитализирован, однако спустя несколько часов скончался в больнице. По итогам расследования, учитывая, что причиной смерти явилось общее заболевание, несчастный случай квалифицирован как не связанный с производством.

- Перечень событий с работниками и иными лицами, участвующими в производственной деятельности работодателя, которые подлежат расследованию, установлен статьей 227 Трудового кодекса РФ, - отмечает руководитель ГИТ Юрий Дмитриев. - Особое внимание следует уделить вахтовому методу работы: для этой категории сотрудников действует специальное правило, закрепленное в части 3 той же статьи. Закон прямо предписывает расследовать все травмы и случаи смерти, полученные работником в период междусменного отдыха, если в это время он находился на вахте.

Такая норма обусловлена правовой природой вахтового метода. Нахождение работника в вахтовом посёлке в межвахтовый период предусмотрено трудовым договором и расценивается как исполнение трудовых обязанностей. В это время работник не всегда вправе свободно покидать территорию и распоряжаться временем по своему усмотрению — во многом его действия регламентируются правилами внутреннего распорядка организации.

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