Завершено расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего с геологом участка на подземных работах в Кировском филиале АО «Апатит»

Комиссией с участием инспектора Государственной инспекция труда в Мурманской области завершено расследование тяжёлого несчастного случая, произошедшего в январе текущего года с геологом участка на подземных работах в Кировском филиале АО «Апатит».

Как сообщает vk.com/git51, при движении работника на автомобиле по автоуклону вверх транспортное средство заглохло и покатилось вниз. Произошло столкновение автомобиля с бортом автоуклона. В момент удара по борту осуществляла передвижение пострадавшая. В результате инцидента она получила травмы, отнесенные к категории тяжёлых.

По результатам расследования несчастный случай квалифицирован комиссией как связанный с производством. Основная причина - эксплуатация неисправных машин и механизмов. Контролёр технического состояния выпустил на линию транспортное средство с выявленными неисправностями и не проинформировал об этом вышестоящее руководство.

«Этот несчастный случай - пример того, как формальное отношение к выпуску транспорта на линию и игнорирование обязанности информировать руководство о неисправностях ставят под угрозу жизнь работников, - прокомментировал ЧП руководитель инспекции Юрий Дмитриев. - Трагедии можно было избежать при должном контроле и устранении недостатков до начала движения. Подобные нарушения влекут не только административные штрафы, но и оценку действий виновных на предмет признаков уголовно наказуемых деяний».

