Завершено строительство детского сада на улице Достоевского в Мурманске

В Мурманске в рамках национального проекта «Демография» завершено строительство детского сада на улице Достоевского. Об этом сообщил первый заместитель министра строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

«Несмотря на сложности с проектом, большой объём буровзрывных работ и рост цен на строительные материалы, подрядчику удалось завершить работы до конца 2021 года. Сейчас идёт оформление необходимых документов для ввода объекта в эксплуатацию», – отметил Алексей Грачиков.

Строительство детского сада на 196 мест в районе домов №31 и 32 на улице Достоевского началось в июле 2020 года. Ещё на этапе подготовительных работ выяснилось, что для прокладки наружных инженерных сетей необходимо провести большой объем буровзрывных работ, которые продолжались на площадке практически весь период строительства. Однако со всеми трудностями удалось справиться, и теперь улице Достоевского возвышается яркое трехэтажное здание с прекрасным видом на Кольский залив. По торцам нового детского сада смонтированы витражи, а отделка внутренних помещений выдержана в пастельных тонах. На территории установлены современные теневые навесы.

Напомним, в Мурманской области в рамках национального проекта «Демография» строится еще два детских сада: в Мурманске на улице Капитана Орликовой – на 80 мест и в Алакуртти – на 75 мест. В Мурмашах на улице Причальной детский сад уже распахнул свои двери для 75 воспитанников.

Как сообщает региональное Министерство строительства, строительство детского сада обошлось в 405 млн рублей, из которых 164 млн было выделено из федерального бюджета, 85 млн – из областного бюджета и 155 млн – из местного.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/433979/#&gid=1&pid=1