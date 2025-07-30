Завершено устройство освещения на подъезде к пристани в мкр. Абрам-Мыс

В Мурманской области продолжается работа по улучшению освещения региональных дорог, что помогает повысить безопасность водителей и пешеходов. Новые системы освещения появились на подъездных путях к пристани в микрорайоне Абрам-Мыс.

Всего установлено 26 новых опор с современными светодиодными лампами, размещёнными на специальных кронштейнах. Устройство освещения выполнено в несколько этапов, включающих основные работы, а также обслуживание и содержание системы. Подготовлены котлованные отверстия, сделана щебёночная подушка под опоры, произведена заливка бетонных фундаментов и засыпка грунтом вокруг опор.

Как отмечает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, работы выполнены по контракту жизненного цикла, при котором подрядная организация обязуется не только произвести устройство освещения, но и содержать его определённый период времени после выполненных работ.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551072/#&gid=1&pid=3