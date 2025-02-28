Завершено возведение монолитных конструкций хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера

В Мурманске в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» и стратегического плана «На Севере – жить» продолжается строительство нового хирургического корпуса Мурманского областного онкологического диспансера. В конце февраля подрядчик вышел на новый этап возведения этого социально важного объекта.

«Строители завершили возведение основных монолитных конструкций здания. В последние дни февраля была залита плита покрытия. Работы на объекте идут в хорошем темпе», – отмечает министр строительства Мурманской области Алексей Грачиков.

На стройплощадке хирургического корпуса продолжаются работы по устройству ограждающих конструкций на 1-7 этажей из газобетонных блоков и керамического кирпича, а также по бетонированию лестничных клеток, обеспечению теплового контура, на 2-5 этажах и подвальном помещении уже идет устройство перегородок. Кроме того, подрядчик завершает работы по устройству наружных сетей теплоснабжения.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, по проекту 9-этажное здание хирургического корпуса на 125 коек возводится на площади 2264 квадратных метра. В нем разместят современные операционные, а также кислородно-газификационную станцию, дизель-генераторную установку контейнерного типа и блочно-модульную трансформаторную подстанцию.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/