Завершено возведение монолитных конструкций надземного перехода между основным зданием и новым хирургическим корпусом Мурманского областного онкологического диспансера

В Мурманске в рамках государственной программы РФ «Развитие здравоохранения» и губернаторского плана «На Севере – Жить!» продолжается реконструкция Мурманского областного онкологического диспансера. На днях подрядчик завершил возведение монолитных конструкций надземного перехода между основным зданием и новым хирургическим корпусом. Об этом сообщили в Министерстве строительства Мурманской области.

«Здание хирургического корпуса полностью возведено, подрядчик завершает монтаж вентфасада и витражей, выполняет отделку внутренних помещений. Параллельно рабочие строят тёплый надземный переход между новым корпусом и основным зданием. На сегодняшний день залили фундаменты, пилоны, балки и опорные площадки перехода. Сейчас идёт монтаж металлокаркаса, который потом утеплят и зашьют металлокассетами», – отметила министр строительства Мурманской области Александра Карпова.

Согласно проекту, надземный переход длиной 54 метра будет располагаться на уровне третьего этажа.

Как отмечает Министерство строительства Мурманской области, по проекту 9-этажное здание хирургического корпуса на 125 коек возводится на площади 1529 кв. метров. В нём разместятся современные операционные, а также кислородно-газификационная станция, дизель-генераторные установки контейнерного типа и блочно-модульная трансформаторная подстанция.

