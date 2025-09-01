Завершены работы по 35 проектам губернаторской программы «На Севере – твой проект!»

За прошедшие 6 лет реализовано 382 проекта, а в 2025 году будут проведены работы ещё по 66 инициативным проектам-победителям конкурсного отбора, прошедшего в прошлом году. С помощью губернаторской программы адресно реализуются важные для людей проекты. Программа получила широкий отклик у северян и является фактическим инструментом активных жителей для решения актуальных вопросов.

В настоящее время губернаторская программа реализуется на территории 28 муниципальных образований, в 34 населённых пунктах. Некоторые завершенные объекты уже торжественно открыты с участием жителей, как например спортивная площадка в Килпъявре в конце июля. Многими муниципалитетами продолжается открытие объектов, сопровождающееся событийными тематическими мероприятиями и широким информированием местных жителей. Например, в Оленегорске запланировано открытие «Сиреневого сквера», в Снежногорске открытие обновленной спортивной площадки на нижней террасе, а в Алакуртти открытие благоустроенного места воинского захоронения погибших участников СВО.

Как отмечает региональное Министерство градостроительства и благоустройства, конкурсный отбор инициатив граждан по программе «На Севере – твой проект» на следующий год планируется запустить уже в сентябре текущего года. В настоящее время Министерством градостроительства и благоустройства Мурманской области осуществляется подготовка к нему. Подробная информация о старте отбора, его этапах и инструкция по подаче заявок на конкурсный отбор будет доведена дополнительно в том числе на сайте и в социальных сетях министерства.

Стоит отметить, что инициативное бюджетирование позволяет создавать новые комфортные точки притяжения для проведения отдыха северян всех возрастов, способствует улучшению качества социально-досуговых потребностей общества и формированию повышенного уровня и качества жизни горожан.

