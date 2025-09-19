Завершены работы по ликвидации последствий обвалов на автомобильной дороге Заполярный – Сальмиярви: дорога открыта

Завершены работы по ликвидации последствий обвалов на автомобильной дороге Заполярный – Сальмиярви с 0 по 23 км.

Подрядная организация выполнила разработку асфальтобетонного покрытия, засыпку котлованов скальным грунтом, уплотнение грунта, устройство нижнего и верхнего слоев покрытия из асфальтобетонной смеси, планировку обочин и откосов насыпей.

Срок исполнения контракта был установлен 22 октября, но подрядчик завершил работы досрочно. Автомобильное движение по региональной автодороге Заполярный – Сальмиярви возобновлено.

Как напоминает Министерство транспорта и дорожного хозяйства, 30 июля из-за сильного дождя произошли локальные размытия автомобильной дороги. Движение всех транспортных средств было прекращено.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/553714/#&gid=1&pid=1