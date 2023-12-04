Благодаря нацпроекту «Безопасные качественные дороги», инициированного Президентом Владимиром Путиным, завершаются комплексы мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на дорогах Мурманской области.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, завершены работы по устройству недостающего электрического освещения на участке автомобильной дороги общего пользования регионального значения Кола – железнодорожная станция Выходной (км 0+000 – км 0+500) и Кола – Мурмаши (км 4+320 - км 4+560, км 13+500 - км 14+100).

В общей сложности установлено более 80 консольных светодиодных светильников.

Контрактом предусмотрен гарантийный срок на выполненные работ, в течение которого подрядчик, в случае выявления дефектов, обязан устранять их за свой счёт. В рамках контрактов жизненного цикла оба объекта будут обслуживаться подрядчиком до конца 2026 года.

Как отмечают специалисты министерства, реализация дорожного проекта включает в себя две главные задачи — качественные дорожные работы и обеспечение безопасности для участников дорожного движения. Светлые дороги улицы в тёмное время суток влияют на безопасность и комфортное передвижение на автодорогах Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru