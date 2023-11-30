Завершены ремонтные работы на автодороге Кировск – Коашва

На объекте ремонта «Путепровод через железную дорогу на км 25+643 автомобильной дороги Кировск – Коашва» завершены ремонтные работы.

На искусственном сооружении были выполнены работы по замене деформационных швов и верхнего слоя дорожного покрытия, произведено восстановление несущей способности защитного ограждения над контактной сетью, а также несущей способности перил и системы водоотвода, выполнена замена барьерного ограждения и восстановление гидроизоляции покрытия.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, гарантийный срок на выполненные работы по ремонту путепровода, в течение которого подрядчиком устраняются выявленные дефекты, составляет 8 лет.

Фото: https://gov-murman.ru