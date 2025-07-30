Завершены ремонтные работы на автодороге регионального значения Пиренга – Ковдор в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни»

Общая протяжённость дороги составляет 101 км. В этом году внимание уделено участку с 39 до 54 км.

В рамках ремонтных работ выполнено обновление дорожного полотна – укладка нового асфальтобетона и укрепление обочин. Также проведена расчистка площадей от кустарника, прочистка кюветов для отвода воды, что предотвращает подтопление и разрушение дороги, а также нанесена новая горизонтальная разметка с использованием краски с микростеклошариками — для повышения видимости и безопасности дорожного движения.

Мероприятия по приведению в нормативное состояние дороги Пиренга — Ковдор активно идут с 2020 года. За это время проведён большой объём работ. В 2020 году восстановлено свыше 16 км дорожного полотна, годом позже объём выполненных ремонтных работ составил около 20 км, а в 2022 году ремонт затронул ещё более 9 км пути. Дорожная деятельность продолжилась и в 2023 году, когда специалисты довели до требуемого уровня качества более 10 км автодороги.

Автомобильная трасса Пиренга — Ковдор представляет собой основной транспортный коридор, связывающий Ковдор с федеральным шоссе Р-21 «Кола». Эта дорога имеет важное значение для перевозки товаров, доставки стройматериалов и поддержания функционирования промышленных объектов региона, включая работу Ковдорского горно-обогатительного комбината. Помимо прочего, данная магистраль служит ключевым звеном коммуникации между местными поселениями и железной дорогой, идущей от Пинозера до Ковдора, способствуя повышению транспортной доступности для жителей.

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/551082/#&gid=1&pid=1