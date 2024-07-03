Завершены ремонтные работы в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» на улице Фестивальной в Мурманске

В процессе работ подрядная организация обновила более 5,1 тысячи квадратных метров асфальтобетонного покрытия проезжей части и установила порядка тысячи погонных метров нового бортового камня. Также были отремонтированы тротуары, восстановлены разрушенные колодцы и заменены крышки люков.

Как отметили в региональном Минтрансе, дорога достаточно востребованная, так как ведёт к Мурманскому индустриальному колледжу и общежитию №4.

На сегодняшний день продолжаются работы на улице Декабристов (от просп. Кирова до ул. Фрунзе), проездах вдоль домов №№15, 18, 19 и 21 по ул. Капитана Орликовой и от дома №7 по пр. Михаила Ивченко до дома №28 корп. 1 по ул. Алексея Хлобыстова, на улицах Папанина и Подстаницкого, а также на Нижне-Ростинском шоссе (от ул. Александра Невского до ул. Нахимова).

В завершающей стадии работы на улицах Полярный Круг, Гвардейская и в переулке Водопроводный.

Как сообщает Министерство транспорта и дорожного хозяйства Мурманской области, в 2024 году планируется ремонт 27 участков автодорог общей протяженностью 14,5 км, из них девять участков в Ленинском административном округе, одиннадцать в Октябрьском и семь участков в Первомайском округе областного центра.

Фото: https://gov-murman.ru