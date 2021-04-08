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Мурманская область. Арктика (16+)08.04.21 09:00

Завершены торги на капитальный ремонт дворовых территорий в Мурманске

В 2021 году в Мурманске отремонтируют дворовые территории 42 домов. Комитет по конкурентной политике Мурманской области провёл 16 аукционов на выполнение капитального ремонта дворовых территорий города. Экономия по результатам проведения каждой закупки составила от 0 до 17%.

Ремонтные работы будут проводиться на улицах Академика Павлова (дома №№9, 57, 59), Академика Книповича (дома №№9, 33 корп. 2), Александрова (дома №№6, 8, 30 корп. 3), Александра Невского (дом №73), Аскольдовцев (дома №№26 корп. 1, 26 корп. 2, 26 корп. 3), Генерала Журбы (дом №4), Капитана Орликовой (дома №№2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12 (2-ой этап)), Крупской (дома №№2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20), Полярные Зори (дом №19), Челюскинцев (дом №31), Чумбарова-Лучинского (дом №18), Шмидта (дом №11), а также на проспектах Ивана Халатина (дом №4), Кольском (дома №№2, 6) и Ленина (дома №№46, 48, 50).

Победителями признаны мурманские компании: ООО «Стройпроект», ООО «Север Строй», ООО «Производственная компания «БСМ-Групп», ООО «Арктик-Строй» и ООО «Спектр». С компаниями уже заключены договоры на выполнение ремонтных работ на сумму более 185 млн рублей.

Еще один договор на аналогичные работы с суммой 9,7 млн рублей находится на стадии подписания. На выделенные деньги приведут в порядок дворовую территорию дома №9 по улице Карла Маркса.

Кроме того, в ближайшее время будут проведены торги еще на 2 закупки по выполнению капитального ремонта дворовых территорий.

Ремонтные работы будут произведены на проспекте Ленина (дом №61) и на улице Самойловой (дом №12), начальная цена контрактов 9,1 млн и 6,3 млн рублей соответственно.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, заказчиком во всех закупках выступает ММБУ «Управление дорожного хозяйства» города Мурманска.

Капитальный ремонт дворовых территорий в Мурманске будет осуществляться в рамках национального проекта «Жильё и городская среда» и регионального проекта «Формирование комфортной городской среды».

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