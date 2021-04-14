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Мурманская область. Арктика (16+)14.04.21 13:00

Завершены торги на поставку системы магнитно-резонансной томографии для областного онкологического диспансера

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил торги на поставку системы магнитно-резонансной томографии всего тела для нужд Мурманского областного онкологического диспансера. Начальная цена контракта составляла 73 млн рублей.

На оказание услуг претендовало два участника. Поданные заявки были проверены на соответствие требованиям Закона, документации об электронном аукционе и были допущены к торгам.

В ходе проведения торгов начальная стоимость контракта снизилась на 19,5%. Победителем признана московская компания – ООО «НТЦ Синергия», предложившая наименьшую цену исполнения контракта.

Между заказчиком – ГОБУЗ «Мурманский областной онкологический диспансер» и ООО «НТЦ Синергия» был заключен договор на сумму 58,7 млн рублей.

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, по условиям договора осуществить поставку оборудования необходимо будет до сентября 2021 года.

Закупка системы магнитно-резонансной томографии осуществляется в рамках национального проекта «Здравоохранение».

 

 

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