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Мурманская область. Арктика (16+)24.03.21 12:00

Завершены торги на ремонт временно незаселенных квартир в Заозерске в рамках реновации ЗАТО

Комитет по конкурентной политике Мурманской области завершил торги на ремонт временно незаселенных квартир в Заозерске в рамках реализации комплексного плана реновации ЗАТО. Торги проходили в виде трёх электронных аукционов с ценой контрактов 13 млн, 12,9 млн и 12,8 млн рублей.

Победителями признаны ООО «Исток» и ИП Скиба Д.В. из Заозерска. Заявки, поданные участниками, соответствовали требованиям закона и документациям об электронных аукционах.

МКУ «Управление городским хозяйством» заключило с ООО «Исток» и ИП Скиба Д.В. муниципальные контракты на общую сумму 38,4 млн рублей.

На выделенные средства приведут в порядок 83 жилых помещения на улицах Колышкина, Строительная, Мира, Генерала Чумаченко, Флотская, Ленинского Комсомола, а также на переулках Гранитный и Молодёжный.

Согласно требованиям технической документации подрядчикам необходимо сменить входные и межкомнатные двери, заменить окна, обновить полы, а также осуществить сантехнические, электромонтажные и отделочные работы. В квартирах следует заменить газовые и электрические плиты.

Завершить работы по всем трём контрактам необходимо до 1 июля 2021 года.

Для справки:

Как сообщает комитет по конкурентной политике Мурманской области, в комплексный план реновации ЗАТО на 2021 года включено 25 различных мероприятий. В ЗАТО Североморск, ЗАТО Александровск, ЗАТО п. Видяево, ЗАТО г. Заозерск, Алакуртти, Оленегорске с подведомственной территорией и Печенгском округе запланирован снос пустующего жилфонда, капитальный ремонт многоквартирных домов, косметический ремонт квартир, модернизация объектов культуры, спорта и образования, благоустройство территорий и ремонт дорог.

Комментарии

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