Завершены восстановительные работы в доме, где произошёл взрыв бытового газа

Сегодня глава муниципального образования город Мурманск Андрей Сысоев посетил дом №78 по улице Зелёная, где завершены аварийно-восстановительные работы шестого подъезда. Он осмотрел восстановленный участок дома и пообщался с жильцами.

Напомним, что в одной из квартир из-за нарушения техники безопасности был взрыв бытового газа.

Ремонт полностью завершён. Жители уже получили ключи от своих квартир. Восстановлены наружные стеновые панели, а также кровля над пострадавшим от взрыва газа подъездом. Отремонтировали 15 квартир, везде заменили инженерные сети. В двух муниципальных квартирах сделали косметический ремонт, обновили сантехнику, установили новое газовое оборудование, встроили шкафы и антресоли.

– На улице Зелёной объём работ был небольшой, но они были сложными. Во-первых, нужно было оценить несущую способность дома после взрыва. Для этого привлекались лучшие специалисты. Напомню, одна из плит просто выдвинулась из стены, и её устанавливали на место. Во-вторых, нужно было подготовить проект. Далее проводили экспертизы с точки зрения безопасности, и уже потом решали вопросы, связанные со сметой и финансированием, – рассказал Андрей Сысоев. – Такие чрезвычайные происшествия - всегда трагедия, связанная со смертью людей, с потерей мурманчанами крова на длительный срок. Хочется попросить горожан быть бдительными, ведь причинами трагедий становятся или человеческая невнимательность, или злой умысел.