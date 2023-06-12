Завершилась двухнедельная обучающая программа для социальных предпринимателей Мурманской области

В Центре «Мой бизнес» Мурманска завершился обучающий курс по программе «Социальное предпринимательство – от идеи до бизнеса» для бизнесменов, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства.

На протяжении двух недель участники программы сумели сгенерировать социально значимые идеи для своего проекта, рассмотрели правовое регулирование социального предпринимательства, сферы деятельности, которые направлены на решение социальных проблем с помощью бизнеса, а также разобрали конкретные примеры социального бизнеса в России и регионе.

«Сейчас в стране всё больше людей занимаются социальным предпринимательством. Этот вид деятельности — будущее экономики, поскольку такой бизнес направлен на долгосрочную перспективу улучшения качества жизни людей», — отметила Виктория Свитина, заместитель начальника управления государственной поддержки предпринимательства Министерства развития Арктики и экономики Мурманской области.

В рамках программы эксперты поделились эффективными методами управления социальными проектами и разобрали личный бренд социального предпринимателя. Вместе с тренерами обучающиеся сформировали отработали навыки продаж и PR-менеджмента. Часть программы была посвящена финансовому моделированию и планированию, инвестиционному анализу, поиску финансирования проекта и получению грантовой поддержки на развитие социального бизнеса.

Все участники получили сертификаты о прохождении курса и смогут подать заявки на региональный конкурс грантов в размере до 1 млн рублей на развитие собственных предпринимательских идей, который стартует осенью этого года.

Мероприятие организовано Центром поддержки предпринимательства Мурманской области совместно с Министерством развития Арктики и экономики Мурманской области в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и проходит в рамках Дней предпринимательства Мурманской области.

Фото: https://gov-murman.ru