Завершилась летняя смена арт-резиденции «Никель –Полярный день 2021»

В Центре «Вторая школа» подвели итоги летней смены арт-резиденции «Никель – Полярный день 2021». Её участниками стали скульптор из Москвы Василиса Липатова, мурманский художник Илья Байдак, художник и скульптор из Санкт-Петербурга Александр Хромых, а также Павел Кечемайкин – украинский художник, участник арт-резиденции по обмену продюсерского объединения «Pikene på broen» в Киркенесе. Кураторы арт-резиденции – Илья Кузубов и Александр Менухов из Архангельска.

Тема летней сессии – «Путь в Скандинавию». Художники стремились раскрыть ее посредством графики, паблик-арта, скульптуры, цифрового искусства, звука и видео. В поисках вдохновения участники резиденции посетили мемориальный комплекс «Титовский рубеж», Свято-Троицкий Трифонов Печенгский мужской монастырь, Историко-краеведческий музей Печенгского округа, а также насладились уникальной северной природой на полуостровах Средний и Рыбачий, совершили прогулки по Никелю и окрестностям, пообщались с местным населением. По мнению организаторов проекта, полученное в Никеле вдохновение помогло участникам в творческом развитии.

Один из уже реализуемых творческих продуктов летней арт-резиденции – скульптура с неоновым освещением «Полярная Аврора» художницы Василисы Липатовой – скоро будет установлен на сопке Лысой. Другой резидент, Илья Байдак, выбрал в качестве творческого продукта мурал – яркий рисунок украсит стены трансформаторной будки на улице Бабикова в Никеле. Александр Хромых в рамках работы резиденции проводил полевые исследования для дальнейшей работы над скульптурой, источником вдохновения стали вид и текстура шлака. Павел Кечемайкин создаст аудиоинсталляцию – единую симфонию звуков города.

К творческому процессу подключились и кураторы арт-резиденции Илья Кузубов и Александр Менухов. Они работают над масштабным проектом, ради которого посетили производственные площадки Кольской ГМК в Никеле и Заполярном. Материалами для творческого процесса художников станут машины проходчиков, ковши плавильного производства и другое неработающее производственное оборудование.

Как сообщает региональное Министерство культуры, арт-резиденция «Никель – Полярный день», «Никель – Полярная ночь» – самая северная арт-резиденция России. Она была создана на базе Центра «Вторая школа» в 2018 году при поддержке компании «Норникель». Цель проекта – сформировать привлекательный для жителей и гостей многогранный образ Никеля и стимулировать переосмысление пространства Севера.