Вчера в десяти общеобразовательных учреждениях Мурманска завершилась первая смена школьных оздоровительных лагерей.

В школе №36 праздник собрал 90 юных мурманчан, которые активно участвовали в спортивный состязаниях и разгадывали ребусы.

Как сообщает администрация города Мурманска, со 2 по 26 июня в рамках программы оздоровления 1190 детей зарядились энергией и укрепили здоровье. В течение смены ребята посетили кинотеатры, музеи и мастер-классы, а интерактивные занятия позволили участникам узнать много интересного и увлекательного.

Важно, что, помимо знаний, энергии и впечатлений, ребята приобрели и новых друзей.

Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30297&page=1