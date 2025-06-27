Мурманская область. Арктика (16+)27.06.25 11:30
Завершилась первая смена школьных оздоровительных лагерей
Вчера в десяти общеобразовательных учреждениях Мурманска завершилась первая смена школьных оздоровительных лагерей.
В школе №36 праздник собрал 90 юных мурманчан, которые активно участвовали в спортивный состязаниях и разгадывали ребусы.
Как сообщает администрация города Мурманска, со 2 по 26 июня в рамках программы оздоровления 1190 детей зарядились энергией и укрепили здоровье. В течение смены ребята посетили кинотеатры, музеи и мастер-классы, а интерактивные занятия позволили участникам узнать много интересного и увлекательного.
Важно, что, помимо знаний, энергии и впечатлений, ребята приобрели и новых друзей.
Фото: https://www.citymurmansk.ru/novosti/?newsid=30297&page=1
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