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Мурманская область. Арктика (16+)24.08.21 16:30

Завершилась просветительская экспедиция на Северный полюс «Ледокол Знаний. Homo Science project»

24 августа одиннадцатидневное арктическое путешествие на атомном ледоколе «50 лет Победы» подошло к концу.

Напомним, из Мурманска на Северный полюс отправились более 80 школьников и студентов со всей России в возрасте от 12 до 23 лет. Это победители Всероссийского детского интеллектуального конкурса «Ледокол знаний», организованного сетью Информационных центров по атомной энергии в рамках празднования 75-летия атомной промышленности, победители Турнира молодых профессионалов (ТЕМП) Госкорпорации «Росатом», участники общероссийской общественно-государственной детско-юношеской организации «Российское движение школьников», участники Всероссийского конкурса «Большая перемена», других олимпиад и конкурсов.

«Проект «Ледокол знаний» - это прекрасная возможность всестороннего развития для ребят, которые уже сегодня стоят у истоков нашего будущего, - отметил генеральный директор ФГУП «Атомфлот» Мустафа Кашка. - Арктика открывает большие перспективы, вдохновляет, но покоряется только самым стойким. Моряки атомного ледокольного флота знают это абсолютно точно. Мы рады, что именно «Атомфлот» и Росатом знакомят ребят с этим удивительным регионом!»

Программа экспедиции «Ледокол Знаний. Homo Science project» базировалась на миссии проекта – популяризации науки, тяги к знаниям и интеллектуального труда среди молодого поколения. Задачей путешествия стало формирование комфортной среды для всех, кто ищет научную информацию и готов ею делиться. Проект призван создать научные треки, объединяющие интересы участников рейса и глобальные цели Госкорпорации «Росатом».

Познавательная программа экспедиции включала в себя научные игры, конкурсы, экскурсию по ледоколу, лекции и тренинги. Физик и популяризатор науки Дмитрий Побединский прочитал лекцию «Главные загадки Вселенной, или Новая физика: чего ждёт весь научный мир» и рассказал, как создать ютуб-канал о науке с миллионом подписчиков. Инженер агентства безопасности «Альфа Х91» Дмитрий Горчаков рассказал про энергетику будущего без выбросов СО2. Участники рейса также прослушали лекцию эксперта в области цифровой трансформации и информационной безопасности Руслана Юсуфова о возможностях и угрозах, которые таит digital-эпоха для человека. Помимо этого, доцент МИФИ, кандидат физико-математических наук Егор Задеба во время рейса объяснил ребятам основы ядерной физики от А до Я.

Во время путешествия ледокол дважды побывал у берегов архипелага Земля Франца-Иосифа. Здесь ребята совсем близко увидели айсберги, белых медведей и других представителей полярной фауны. Экипаж ледокола вышел на связь с научной яхтой «Альтер Эго», которая проводила исследования у Земли Франца-Иосифа. С яхты передали большой привет участникам проекта «Ледокол знаний», а ледокол дал гудок в честь учёных.

18 августа в 9.47 по судовому времени и в 11.47 по Москве ледокол достиг географической точки Северного полюса. Заслуженный полярник Виктор Боярский заблаговременно вызвал всех участников рейса на палубу бака, чтобы они не пропустили момент достижения цели. Затем ребята спустились на лед, держа в руках флаги «Homo Science» и своих регионов. Участники проекта совершили самое быстрое в мире кругосветное путешествие - обошли вокруг точку, где сходятся все земные меридианы, всего за пару минут. Затем капитан атомного ледокола «50 лет Победы» Дмитрий Лобусов поздравил ребят и предложил им в этот миг от всей души пожелать, чтобы люди на Земле жили мирно. «Любой ребенок мечтает побывать на настоящем судне, тем более - на атомном ледоколе. Это уникальный опыт для школьников. Здорово, что они не только знакомятся с Арктикой и морской жизнью, но и получают новые знания и опыт общения в рамках образовательных программ», - отметил Дмитрий Лобусов. На Северном полюсе прошел и флешмоб, посвященный проекту Homo Science.

«Северный полюс - красивый, свободный. Это уникальное место не только с точки зрения географии, но и точки зрения энергетики: чувствуешь, что находишься на вершине мира», - поделился впечатлениями 17-летинй Александр Тармаев из Иркутска. А 16-летний Евгений Цымерман из Петрозаводска сказал, что «Северный полюс - просторный. Красота неописуемая. Я хоккеист, и на лёд мне всегда смотреть приятно, но на полюсе он особенный».

20 августа юные полярники приняли участие в марафоне науки и технологий «Homo Science», состоявшемся в Нижнем Новгороде и посвященном 800-летнему юбилею города, а также старту просветительского проекта «Homo Science». Участники экспедиции поприветствовали гостей, зрителей и спикеров марафона с борта ледокола «50 лет Победы». Они рассказали, что наукой можно всерьёз заниматься и в школе. Так, 17-летние программисты Кирилл Никитин из Воронежской области и Артем Булгаков из Ростовской области – победители олимпиад и лауреаты городских и региональных конкурсов. 18-летний Артём Гитал – молодой эколог, который уже учится на биологическом факультете МГУ и интересуется исследовательскими проектами по защите уникальной природы Арктики.

«Находясь сейчас там, куда не каждый может добраться, мы как никогда понимаем, что именно знания и стремление к изучению нового открывают перед каждым из нас необъятные, новые горизонты как в жизни, так и в наших будущих профессиях. Желаем всем участникам сегодняшнего марафона получить то самое вдохновение на новые свершения!», - напутствовала участникам Марафона с борта ледокола участница экспедиции Ангелина Пухначева.

Ожидается, что в октябре 2021 года стартует следующий сезон конкурса «Ледокол знаний» для школьников 12–17 лет. Главный приз – участие в аналогичной арктической экспедиции на атомном ледоколе «50 лет Победы» летом 2022 года.

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