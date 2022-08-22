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Мурманская область. Арктика (16+)22.08.22 17:30

Завершилась проверка готовности образовательных организаций региона к новому учебному году

Все 518 образовательных организаций Мурманской области признаны готовыми к началу нового учебного года. В нескольких из них продолжаются работы, которые завершат к 1 сентября или организуют так, что они не повлияют на учебную деятельность. Об этом на оперативном совещании рассказала министр образования и науки Мурманской области Диана Кузнецова.

«100 грантов, предоставленных в рамках проекта по преобразованию образовательных пространств «Arctic schools», инициированного губернатором Андреем Чибисом, освоены в полном объёме, обновлены 65 школ и 35 детских садов. Общая сумма финансирования проекта в 2022 году составила 263,42 млн рублей. На финальном этапе – капитальный ремонт Пушновской школы в Кольском районе и школы №289 в ЗАТО Заозерск», – подчеркнула министр.

На обеспечение комплексной безопасности образовательных организаций выделено 200 млн рублей из регионального бюджета, софинансирование за счет средств муниципальных бюджетов составило почти 12 млн рублей.

200 млн рублей из регионального бюджета направлены на замену окон в муниципальных общеобразовательных организациях, объем софинансирования от муниципалитетов составил 90 млн рублей. До конца года будет заменено 4091 окно в 53 общеобразовательных организациях, на 100% – в 75 школах, 187 детских садах и 25 организациях дополнительного образования. Обновлена учебная мебель 90 общеобразовательных организациях. На закупку учебников и учебных пособий в 2022 году направлены 153,6 млн рублей консолидированного бюджета Мурманской области.

1 сентября 2022 года в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» откроются ещё 12 Центров образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» в 6 муниципальных образованиях. Во всех них есть оборудование для освоения программ по физике, химии, биологии базового и профильного уровней, стоимость реализации проекта в 2022 году составила 17,7 млн рублей за счет федерального и 1,1 млн рублей – за счет регионального бюджета.

Как сообщает региональное Министерство образования и науки, на улучшение материально-технической базы в учреждениях среднего профессионального образования по поручению губернатора Андрея Чибиса выделены 343 млн рублей из областного бюджета, различные ремонтные работы проведут в 14 колледжах. В рамках федерального проекта «Молодые профессионалы» на базе 6 колледжей создано 12 современных мастерских по различным направлениям.

 

 

 

Фото: https://gov-murman.ru/info/news/

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